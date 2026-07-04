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¡Cómo sufrirá angá quedándose en Paraguay! Busca cualquier excusa para rajar del país y disfrutar de beneficios que políticos de otras naciones brindan a sus ciudadanos.

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En Paraguay, “Pinocho” y su movimiento “Horror Colorado” solo piensan en sus “amigos bank” y dejan a la población sin medicamentos, buena atención médica, seguridad, etc.

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Y hablando de los “amigos bank”, por fin un funcionario de IPS confirma lo que todo el mundo sabía: Que hay Ueno supera los límites legales.

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¿Se acuerdan cuando “Pinocho” le apuntó con el dedo a un periodista de este medio y con rabia le dijo que se le jodía a los abuelitos históricamente? Bueno, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, afirmó que los depósitos a la vista “no son inversiones” y que el dinero está disponible, pese a no generar ningún interés para los asegurados.

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¿Por qué no le dice a ueno lo mismo?

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¿Será que le apuntará también con el dedo a algún trabajador de prensa del “grupo amigo”?

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“Pinocho” Peña ayer dejó de ser presidente y se puso su traje de bancario para defender a ueno. Hasta acusó a la prensa que visibiliza esto como una especie de “terrorismo financiero”.

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“Terrorismo” es en realidad lo que estaría ocurriendo con el dinero que sacrificamente aportan los trabajadores, patrones y jubilados de la previsional.

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“KachiBachi” se preocupa mucho del dinero del IPS colocado en un solo banco pero no se anima a hablar de este feroz riesgo del dinero de los trabajadores en la entidad financiera amiga del poder de turno.

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Evidentemente no quiere tener problemas con “Pinocho”, el “Patrão”, etc. ¡Qué fácil!

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Este gobierno sí que hace “cosas históricas”. El jueves a la noche convirtieron Mburuvicha Róga en una verdadera seccional colorada.

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Pero ojo con esto: estuvo el canciller Rubén Ramírez a la cabeza de un grupo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en pleno acto proselitista, violando la ley diplomática que prohibe este tipo de reuniones político-partidarios.