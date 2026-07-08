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Hace dos años todo lo que venía de Europa era calificado por el gobierno de “Horror Colorado” como globalismo, les trataban de “cipayos” a quienes expresaban cierta simpatía con la Unión Europea, el entonces embajador de nacionalidad española era agredido sin piedad...

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Al exembajador de EE.UU. le dijeron de todo...

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Por lo visto la política exterior paraguaya tuvo un giro extraordinario, que la ciudadanía recién ahora se está dando cuenta. O tal vez cuando ellos insultan no amerita un comunicado y cuando lo hace un o una opositora sí se convierte en una cuestión de Estado.

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¿No es cipayismo acaso arrodillarse ante un poder extranjero? O tal vez ya dejamos de ser “gigantes”, tras nuestra eliminación en el Mundial. Solo “Pinocho” puede aclarar eso o su canciller.

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Aprovechando esta situación, el sector rabioso del cartismo está juntando argumentos para intentar expulsarle a Celeste. Se le suman los liberocartistas, especialmente el que se cree ario.

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Ojo que ayer Celeste tiró munición de grueso calibre contra la FIFA y la Conmebol de Alejandro Domínguez. Los “zuriguayos” no dicen naaada.

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Mientras el gobierno de “Pinocho” Peña se apura para no quedar mal con París, evidencia total desinterés en los verdaderos problemas del país como la falta de medicamentos en hospitales públicos e IPS.

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Además, el cartismo no tiene ningún interés en eliminar las groseras gratificaciones que reciben las altas autoridades del país. Aquí viene otro cuento: “Economía de guerra”.

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Diputados rechazó el proyecto de ley y vuelve al Senado. Esta información no es tendencia ni por Dios... pero debería serlo.

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Siguen los comentarios del abrazo republicano entre Marito y los cartistas. Cuentan los que saben que la relación de parentesco influyó en el tema. Así dicen por ahí.

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Los colorados siempre se pelean gua’u y luego se unen para mantenerse en el poder. Saben bien que lejos de la silla presidencial, varios corren el serio riesgo de ir a ex-Tacumbú.

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Y sus peleas también terminan en la Fiscalía o la Justicia.