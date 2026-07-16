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Ndajeko, no debe tenerse en cuenta el dinero que no está en el presupuesto del Mitic y que sale de un convenio con Itaipú, a través del PNUD

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Quieren hacer creer que Itaipú es un organismo extraplanetario que no tiene ninguna vinculación con el gobierno.

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Encima, el mismo Villate confirmó que realmente hubo un plan para contratar influencers que, según él, no se implementó.

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Habría que ver qué hay de verdad o de mentira en lo que dice. Desde el momento que pretenden engañar diciendo que no gastaron un dinero que evidentemente gastaron, es difícil creerle algo.

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Ocurre que cometieron una barbaridad que solo ocurre en las peores dictaduras. Usar dinero público para perseguir periodistas, organizaciones críticas y adversarios políticos.

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Sensatamente, el SPP, en defensa de sus afiliados, pide la destitución de Villate, porque con tanta mentira que dijo evidenció que está involucrado. En un país serio, eso pasaría. Acá, no.

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Eso no es todo, también usan y abusan del Poder Judicial, a través de fiscales y jueces amigos para perseguir a adversarios.

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Por eso Santítere siente que es su mejor momento histórico (no del país). Con la justicia y otras instituciones sometidas, haciendo vito del dinero público y con impunidad.

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Pero, como dice el dicho: se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.

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Es lógico que falte plata para la salud, la educación y la seguridad para la gente mientras ellos se construyen mansiones y se pasean por el mundo.

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Estos personajes, todo el tiempo, pretenden impulsar planes que les facilite el robo y la impunidad. Hay que estar atentos.

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Ahora pretenden flexibilizar controles en los municipios. Si ni siquiera habiendo controles se puede evitar que rifen el dinero de la gente, imaginemos si se flexibiliza todavía más.

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Se siente raro que Santítere esté tanto tiempo en nuestro país. Debe extrañar los viajes, pobre. A lo mejor Donald lo invita a ver la final del mundial en premio a su fidelidad. No sería extraño.