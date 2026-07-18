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Santítere se hace gua’u el preocupado por los asegurados, luego de que mantuvo a capa y espada a Brítez, cuando todos denunciaban que la administración era un desastre.

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La verdad es que Brítez cumplió a cabalidad las instrucciones: todo el dinero de los asegurados para capitalizar a la entidad amiga. Eso era lo único que importaba.

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KachiBachi, otro que bien baila. Si la Contraloría audita en serio su gestión, van a saltar muuuuchas cosas. Maneja el Congreso como un boliche particular, llenando de altos salarios a los amigos.

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Difícilmente lo toquen. Seguro que Camilín Benítez tranzará su rekutu con impunidad para KachiBachi y otros personajes.

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Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos se reunió ayer con Santíre para hablar sobre cooperación anticorrupción con nuestro país.

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El problema es que si este funcionario le dijo que debe echar a corruptos de su entorno, se quedará con muy pocos.

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Villate consiguió lo que quería: hacerse notar a nivel mundial. Claro que es por perseguir y censurar a periodistas independientes.

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Y este tipo está a cargo de la comunicación del Gobierno... mamita. Seguro hizo el curso sobre Joseph Goebbels, (el que manejaba la propaganda del régimen nazi), que se realizó hace poco en la Junta de Gobierno.

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La buena: una calificadora internacional mantuvo el grado de inversión para nuestro país. La mala: las señales de inseguridad jurídica que se dan muy seguido.

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Camilín Pérez no repara en gastos en publicidad para su campaña. Hay que ver si eso alcanza para tapar el hecho de que es del mismo equipo de quienes llevaron al desastre a nuestra capital.

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Se termina este fin de semana el mundial que nos mantuvo tan entretenidos y expectantes. Posiblemente, ahora se verán amplificados los problemas por la mala gestión de este gobierno.

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Si el oficialismo concreta el copamiento en la Contraloría, hay pocas esperanzas de que algo cambie en lo que queda de esta administración.

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La gente puede cambiar la ecuación con sus votos en las municipales.