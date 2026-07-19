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Todo lleva a pensar que en realidad no tienen cómo explicar este despropósito en el manejo de los fondos de IPS y de otras instituciones del Estado.

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Solo se les ocurre decir que esta situación ya viene de administraciones anteriores. Como si eso, en el caso de ser cierto, disculpara su conducta.

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Difícilmente digan la verdad, como por ejemplo, que hubo una orden sobre dónde colocar el dinero, como lo hizo José’i González revelando que Santítere sabía de movimientos irregulares y eso quedó constando en acta.

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En vez de caerle a José’i, lo sacaron al funcionario de IPS que envió el acta donde figura esa revelación al juez. Lamentable.

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Es muy alentador que Paraguay haya mantenido el grado de inversión, pero el gobierno de Santítere debería también dar señales de seguridad jurídica y pluralismo.

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El FMI salió a decir que el gobierno debería presentar sus informes sobre finanzas de manera completa, sin excluir las deudas que existen.

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Si hay atraso en honrar las deudas con las empresas vialeras y con las farmacéuticas, no debería esconderse solo para mostrar una supuesta situación económica de bonanza.

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La muestra que dio hace poco Villate de su pensamiento autoritario no es un hecho aislado en esta administración.

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También aplican aquello de Joseph Goebbels de “miente, miente, que algo quedará”.

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Los medios al estilo “Patria” que manejan repiten y repiten cuestiones falsas, ya suficientemente aclaradas con el afán de instalarlas.

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Lastimosamente para ellos, todos se dan cuenta de lo que pretenden y sus mentiras no tienen ningún efecto.

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Algunos festejan como un gol de la albirró el hecho de que un importante político de nuestro país haya podido ir a ver la final del mundial.

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Pero, igual que en el fútbol, a veces el juego varía. Cuando los casos no cierran y de repente cambian las circunstancias políticas, el partido puede variar.