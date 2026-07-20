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Falta aclarar si usaron dinero público para sus propósitos. Ya trataron de enmarañar diciendo que no es dinero del Mitic sino de Itaipú.

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Ocurre que ellos consideran a Itaipú como “caja chica” (mejor dicho, grande) en la que meten mano para hacer cualquier cosa sin pasar por los controles del Estado.

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Alguna vez se va a terminar este manejo, como si las binacionales fueran un Estado aparte, que no rinde cuentas a nadie y que usan a su antojo los gobiernos para favorecer a los leales y de paso, robar a manos llenas.

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Hablando de despropósitos, esta semana debería iniciarse el juicio a Hernán Rivas, un caso que muestra a las claras cómo los integrantes de este equipo político que está en el gobierno carecen de vergüenza y escrúpulos.

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Pese a sus evidentes limitaciones intelectuales, con un dudosísimo título de abogado, sin experiencia de haber litigado nunca, los cartistas lo pusieron como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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Es obvio que estaba ahí solo para cumplir órdenes, pero es vergonzoso que no hayan puesto a alguien con un poco de preparación al menos.

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Y ahora KachiBachi tiene el tupé de decir que pondrán a los mejor preparados como contralor y subcontralor general de la República. La caradurez de este personaje no tiene límites.

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Ya todos saben que las audiencias que se llevan a cabo para escuchar a los candidatos a contralor y subcontralor son una farsa. Está cocinado que seguirán los mismos de ahora porque son funcionales y les sirven a quienes tienen el poder.

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Al Gobierno se le terminó el Mundial de Fútbol, que intentó aprovechar para manipular a la gente pretendiendo identificar su administración con el buen papel que hicieron nuestros futbolistas.

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Ahora se sentirán de nuevo con fuerza, lamentablemente, las carencias en salud, educación y seguridad que tiene la administración de Santítere. No soluciona los problemas y pretende hacernos creer que estamos “en el mejor momento de nuestra historia”.

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Además de mentirnos, no quieren hacerse cargo de sus carruajes, como el mencionado Hernán Rivas, pero también otros, como el condenado por lavado Erico, al que sostuvieron hasta que les fue posible.

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Ojalá la Justicia Electoral haga un buen control del financiamiento de algunos candidatos. A nadie escapa el derroche de dinero que se hace durante las elecciones, cuyo origen es imposible de justificar.

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No les importa hacer vito de su plata en las elecciones, porque piensan en recuperarlo con creces después apropiándose del dinero público que va a parar a “bancos amigos”.