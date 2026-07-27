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Habrán ligado un reto mundial los que le hicieron creer al “Patrão” que Marito y “Toro” se iban a arrodillar a besarle el anillo.
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El “Patrão” se puso su mejor gala y le hicieron pasar una “pelada” histórica frente a sus candidatos a intendentes y concejales.
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Tan apagado estuvo el acto que ni fuerza para las hurras tenían los colorados. Ni el locutor de turno escuchaba las hurras y tuvo que pedirle a la gente que repita.
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En este caso hubo arreo pero no “vaca’i”.
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La única líder disidente que apareció fue Lilian pero no se guardó tampoco su rabia contra el autoritarismo cartista. Una vez más pidió el fin de los privilegios y apoyo para todos, no solo para los candidatos del oficialismo.
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En voz baja varios colorados se miraron preocupados cuando “Pinocho” Peña dijo que se “bajará a la cancha” y será como el jefe de campaña de la lista 1.
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En vez de perder su tiempo en esas cosas, debería cumplir su gestión presidencial de recorrer hospitales públicos e IPS, ordenar que se compren medicamentos, mejorar la infraestructura, la buena atención, etc.
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Pero lamentablemente no lo hará porque poco o nada le importa el país. Solo tenemos que mirar la gestión de María Teresa Barán y del extitular del IPS Jorge Brítez.
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IPS se usó para “engordar” a los “amigos bank”. Lo que menos se hizo fue trabajar para ofrecer buen servicio de salud.
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Y hablando de estas cosas, sigue la pulseada entre los técnicos y el “salvador de la patria”. Negros nubarrones en el horizonte. Hasta ahí nomás te voy a decir, sostenía un conocido “pensador contemporáneo”.
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La Diosa Astrea se quitó la venda definitivamente parece y ya se puso el pañuelo colorado al cuello en varias localidades del interior también.
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La diputada Rocío Vallejo denunció que aparecen cuestionados fallos electorales a favor de colorados y en contra de opositores por el sillón municipal.
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En Nueva Alborada incluso se metió una jueza penal para ordenar que un concejal sea intendente hasta completar el mandato.
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En Asunción hay bastante pintura blanca en los depósitos del edificio de Ña Astrea. Varias latas ya se usaron y la lista es interminable desde el jabalinista hasta el que ayudó al “doleiro de los doleiros”.
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El impresentable de “Re-Necho” está en la lista de los próximos “indultados” por la vía partidaria.
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Sin embargo, tuerca, tuerca contra Wiens, Miguel Prieto y otros opositores al gobierno de turno. Si hay alguna semejanza con la Venezuela de Maduro no es nada casual.