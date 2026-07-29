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La Municipalidad cartista de Asunción se presta al “apriete” que están haciendo los “patrones” que están de moda en detrimento de los vecinos de La Piedad.

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Estos “personajetes de la onda verde”, que se creen dueños del país, accedieron a datos oficiales de la Comuna cartista para despojarles de sus casas a los antiguos vecinos.

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¿Qué opina Camilo Pérez sobre esto? ¿De qué lado está? Mutis hasta el momento.

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Camilo recorre gua’u los barrios populares. Sería bueno que vaya también a la zona de La Piedad para conocer de primera mano el tormento de los vecinos.

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Cuentan los que saben que un concejal de Asunción que busca el rekutu “entregó” la cabeza de los vecinos para ponerse bien con el “equipo verde” que está de moda.

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Si no hay castigo político en octubre, perderán sus casas los vecinos.

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Hasta un exmilitar de Caballería actúa de amedrentador. Y después se jacta de que trajo la democracia a nuestro país. ¡Vergüenza!

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El nuevo titular de la ANDE parece estar dispuesto a firmar el documento para que el gobierno de “Pinocho” Peña entregue la soberanía energética a empresas privadas a costa de los usuarios.

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En sus primeras declaraciones se lo notó con una soberbia, típica de quienes gozan del respaldo del poder de turno.

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Le avisamos a la ciudadanía que prepare sus billetes para financiar tarifa más barata para una o varias empresas extranjeras. La insistencia es tan sospechosa que hace presumir que alguna firma de moda está detrás de todo esto.

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Compatriotas residentes en Rosario, Argentina, piden que la cónsul Elisa Galaverna, hermana de Calé, al menos deje una foto en el portarretrato porque no se la ve hace tiempo.

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Abogados de Paraguarí están sorprendidos por la designación de la jueza de Paz de San Roque, quien obtuvo un puntaje inferior a otros postulantes. Cuestionan llamativos criterios de selección aplicados por los inquilinos del edificio de Sajonia.