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El vice intenta convencerle a la ciudadanía que no aceptará “imposiciones”. Puro cuento... en abril ya su “Patrão” dijo que el ministro de la Vivienda era el elegido.

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Los gobernadores, diputados, senadores, intendentes, concejales, punteros y demás acopiadores de votos de la ANR ya saben que la decisión del “Patrão” es inapelable.

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Ni entre cerros ni collados le van a cambiar de decisión.

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Y mientras tanto en Ciudad Gótica, sigue el sarambí. Los técnicos del BCP continúan en la pulseada con algunos directivos. Ya no se puede tapar más todo lo que están haciendo los que acaparan los negocios de la onda verde del país.

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Por fiiin la Cancillería de “Pinocho” Peña se despertó de su siesta tropical y se pronunció sobre los dichos de Lula. Bueno, en realidad llamó a consultas al embajador brasileño en nuestro país.

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Seguro que Itamaraty estará temblando de miedo y Lula está preparando sus disculpas.

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La política exterior de “Pinocho” Peña dedica su tiempo en ponerle “alfombra roja” a Atome, acuerdos del norte, etc.

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Hay que reconocer que hizo algo “histórico”, como le gusta al gobierno de “vamos a estar mejor”. Emitió comunicado bien “chupamedias” para Macron por el solo hecho de salir en contra de la senadora liberal Celeste Amarilla.

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Ni a Henry Kissinger se le habría ocurrido tal cosa.

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Por eso somos un “Paraguay Gigante”, según “Pinocho” Peña. El día que los hospitales públicos e IPS tengan todos los medicamentos y la atención sea relativamente buena, quien sabe qué clase de país seremos.

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Cuentan los que saben que el hermano de “KachiBachi” anda campantemente haciendo campaña política hacia su valle. Hasta ahí todo bien, aparentemente.

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He aquí un detalle: tiene una condena de 11 años pero no está en la cárcel. Le privilegiaron con una prisión domiciliaria. Solo en un país “gigante” como Paraguay ocurren estas cosas.