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Ayer Alliana tuvo que dar la cara y fue hasta la Cancillería para participar también de la reunión con el embajador brasileño en Asunción.

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No hay que perder de vista que luego de una semana recién reaccionó la política exterior del “Paraguay Gigante” que tanto repite el gobierno de “Pinocho” Peña.

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Dios nos salve cuando tengamos que negociar Itaipú. Nos van a golear los de Itamaraty.

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Aquí los mandamases de turno “gastan” todas sus energías en “mimar” a los “amigos bank”, perseguir a opositores políticos y de la sociedad civil.

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Y mientras tanto la ciudadanía madruga para conseguir turnos en los hospitales públicos e IPS, faltan medicamentos, médicos, insumos, etc.

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Imagínense: paraguayos jóvenes –padres de familia incluso– se alistan para ir a la guerra entre Rusia y Ucrania para ganar dinero y con alto riesgo de perder la vida. ¿Somos o no “gigantes”?

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Una odisea, nivel Homero, están pasando los técnicos del BCP porque el “salvador de la patria” intenta por todos los medios frenar algo terrible que se descubrió. Algún día se conocerá toda la verdad.

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Se armó el guarará en la FIFA y con conexiones en la AFA. Los “zuriguayos” ya no deben estar muy felices porque se viene la noche. La pelota se ha “manchado”.

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Uno que se cree también mandamás y con aspiraciones muy altas deberá estar temblando por lo que está sucediendo en Miami. Ayer no se presentó alguien y parece que está negociando delación premiada.

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Si gana Camilo, para ingresar a Asunción se cobrará la peaje. La “orden superior” ya fue firmada por el “Patrão”, así que nada que discutir.

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El domingo 4 de octubre se definirá la suerte de los asuncenos y alrededores. Camilo es más de lo mismo, nada diferente a “Re-Necho” y Luis Bello.

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Ojo con lo que dijo “El extraño del pelo largo”. No le quiere ver al clan Zacarías en la campaña municipal ni en la administración esteña en caso de ganar. ¡Cham! Ese mensaje va para “Pinocho” también porque le mantiene a “Lucho” Zacarías en la Itaipú.