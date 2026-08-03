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Electores de la Capital: Ya están avisados de dónde salen las instrucciones para un intendente cartista. Si tenían dudas, las pruebas están a la vista.

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¡Quién sabe cuántas “órdenes” más se emiten desde el “quincho del poder”.

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Los vecinos de La Piedad, del barrio Mbocayaty, ya sintieron en carne propia ser el “bocado del poder”. “Pinocho” Peña y sus “amigos bank” no se satisfacen tan rápido. Quieren más y más.

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La complicidad cartista se evidenciará mañana en la sesión de Diputados. Ojo que buscan erradicar que Opaci les siga metiendo la mano en el bolsillo a los contribuyentes, con las licencias de conducir.

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Obviamente los de “Horror Colorado” defenderán a capa y espada el “lindo negocio” para algunos. En cinco años, la claque que maneja la Opaci recaudó unos G. 138.000 millones. ¿Dónde fue a parar la plata?

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Opaci es una de las pocas ONG “mimadas” del cartismo. Las restantes organizaciones que producen informes y que cuestionan principalmente los modelos de corrupción son perseguidas. ¡Qué linda democracia!

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Hay que reconocer que “Pinocho” Peña tenía razón. Duele decirlo pero hay que decirlo, decía un colega. El ejemplo está a la vista: El titular de la Juventud Colorada, un tal José, en 13 años incrementó su salario de G. 1.500.000 a G. 29 millones.

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“Solo los guapitos” que hacen campaña por la ANR tienen sus premios. Los títulos universitarios y las capacitaciones no sirven para nada. Ese fue el mensaje de “Pinocho”.

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Los técnicos del BCP están cada vez más desesperados porque están viendo “negros nubarrones” en el horizonte provocados por los cuates de la onda verde. El “salvador de la patria” y sus colegas se oponen porque quieren salvar su “puchero”. Y así no va.