--------

Cuentan los que saben que les “mordieron” como Dios manda a “Trato Apu’a” y a la ministra “mimada”.

--------

Hay 75 millones de razone$ para que los diputados expresen su molestia. Había sido que astutamente el hombre del Rubicón logró que el 50% del dinero del préstamo que pagaremos todos los paraguayos se destine a la construcción de caminos en su departamento.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

O sea, le íbamos a financiar todos su campaña política para que haga rekutu en el Senado en el 2028 y a él le salga gratis el chiste.

--------

Esto olieron varios diputados cartistas y frenaron el tratamiento ayer en la sesión extra. Pero previamente le comunicaron al “Patrão”.

--------

Algunos exigieron incluso que la ministra “mimada” comparezca ante la Cámara Baja para dar explicaciones. Veremos si lo hace.

Ayer, por ejemplo, estuvo sonriente al lado de “Trato Apu’a”, uno de los apuntados.

--------

Cayó la imputación sobre Jorge Brítez, extitular del IPS, y otros. Veremos cómo termina este caso porque el anterior presidente de la previsional permitió la “peregrinación de billetes” hacia el negocio de moda.

--------

No sería nada raro que le tiren algún salvavidas.

--------

Los técnicos del BCP ya ingresaron en plena “guerra” con el “ejército” del “salvador de la patria”. Ya no hay forma de sostener todo lo que está pasando con la “onda verde”.

--------

Los profes de las diferentes facultades de Derecho tienen que pedirles a sus alumnos que hagan un trabajo práctico sobre Hugo Javier y “Ñoño” Núñez.

--------

Le van a sacar chispas al Código Penal, Procesal Penal y a toda abundante literatura que se concentran en la IA.

--------

Uno se “quitó la camisa” para irse preso y el otro está –supuestamente– guardando prisión domiciliaria a la espera eterna de su condena.

--------

Los “zuriguayos” están cada vez más preocupados por las noticias que saltan desde Miami, Europa y Buenos Aires. En cualquier momento Paraguay va a ser tendencia. La pelota ya se “manchó” hace raaato.