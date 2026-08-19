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Reacciona rápido cuando se trata de un evento internacional, pero al solo efecto de mostrarse al mundo de lo “bueno” que es.

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Esa “sensibilidad” no tiene con sus compatriotas. ¿Será porque los funcionarios del Senado fallecidos son del PLRA?

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Parece descabellada la idea, pero ayer en el Hall Central del Congreso Nacional ningún legislador cartista se hizo presente.

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Llama la atención el silencio del senador Nano Galaverna, oriundo de Ypacaraí. ¿De qué lado está: de la ministra de Obras Públicas o de los familiares de las víctimas?

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El diputado Walter García (YoCreo) le puso en su lugar a “Pinocho” Peña mientras les salían espumas en la boca a los cartistas. Dijo una gran verdad el legislador opositor: dona a Colombia medicamentos que faltan en Paraguay.

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Todo bien con la solidaridad con países hermanos, pero ¿de dónde sacó esos medicamentos? Estaban bien ocultos los insumos en momentos en que la gente necesita en el país.

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Ayer nomás los cartistas le “recetaban ubicol” a Claudia Centurión y ahora ya le cambiaron de “medicamento”: “impunidol”.

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Este es el “Paraguay Gigante” gua’u, el que nos quiere convencer que estamos mejor ñandecó. Y así nos va.

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Los que están convencidos que este país creció basta con mirar un lugar lejano: Banco-í, Arroyos y Esteros. A unos 70 kilómetros de la Capital no tienen ni siquiera agua potable ni luz eléctrica. Pero tenemos grado de inversión, bla, bla, bla.

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Los políticos solamente visitan esos lugares durante la campaña electoral, especialmente los candidatos a intendente, concejales y el gobernador de Cordillera Denis Lichi (ANR, cartista), oriundo de Arroyos y Esteros.

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Ahora el Gobierno lanza su famosa propaganda de crecimiento económico y pretende que todos creamos.

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¡Cómo les gusta a estos burócratas dibujar números para el agrado de organismos internacionales!

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Los diputados no tienen ningún apuro para aprobar el aumento de penas para los funcionarios públicos que meten la mano en la lata. ¡Qué “gigante mentira”!