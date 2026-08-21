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Menos mal que el gobierno del “Paraguay Gigante” de “Pinocho” Peña no se dedica a tirar cohetes al espacio. Todos los días se iba a caer uno a tierra.

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Mientras las obras públicas no tengan una mirada ciudadana y solo se apuntan a llenar los bolsillos de las contratistas, nada puede funcionar.

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Para el gobierno de “vamos a estar mejor” no hay ciudadanos ni habitantes, solo electores. Más claro no podemos ser.

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Ahora que ocurrió el trágico accidente, el MOPC de Centurión le va a apurar a Rutas del Este SA. Y así nos va.

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El lunes en el Senado la “mimada” ministra irá a recitar sus “logros históricos” y a justificar su desinterés por el avance de las obras en Pedrozo.

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Y como juega de local en el Congreso, gracias a los votos serviles, no prosperará su interpelación. Pero motivos sobran para que deje el cargo.

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El intendente cartista Luis Bello, del mismo equipo que Camilo Pérez, reculó en la designación de Víctor Basualdo como director de Servicios Urbanos.

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¿Qué se le antojó a este Bello para designar a un funcionario condenado por corrupción en la Municipalidad de Asunción?

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Dios nos guarde si Camilo Pérez llega a ser intendente. ¿Quiénes serán sus colaboradores?

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La Fiscalía le abrió una nueva causa al extitular del IPS Jorge Brítez por el tema de los ascensores. Lo único que falta es que digan que se trata de una persecución política.

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Lo que llama la atención es que Brítez era “el mejor de todos” meses atrás porque permitió la “peregrinación de aportes” hacia los “amigos bank”.

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El otro extitular Vicente Bataglia se quiso hacer del vivo y ligó una prisión domiciliaria con tobillera. Quiso evitar la foto con las esposas en un puesto migratorio de entrada al país pero le salió re-mal la jugada. ¡Sin comentarios!

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Los técnicos del BCP ya están cansados de dibujar “lindos números” macroeconómicos” y ya quieren entrar en acción.