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¡Qué ofensa para los familiares de las víctimas de los accidentes ruteros!

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En el Senado, donde juega de local, exhibió su ego estratosférico. Dijo que todos son culpables menos su gestión. Y así nos va.

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A “Pinocho” Peña, poco o nada le preocupan la calidad de las rutas, la iluminación, la señalización, etc. porque se pasea en helicóptero oficial con combustible pagado con el sacrificio del contribuyente.

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La “mimada” ministra se preocupó en poner dos lomadas en la ruta Luque-San Ber para que “Pinocho” no tenga problemas en ingresar por tierra en el futuro a su megamansión.

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Ya sacaron el semáforo en Pedrozo y ahora un muñeco le advierte a la gente del peligro. Seguramente para que nadie le reclame nada.

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El senador de Ypacaraí hasta el momento no dice nada. Parece que no le interesa la vida de sus compueblanos y prefiere protegerle a la ministra de “Pinocho” Peña.

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Ayer se realizó la segunda jornada de manifestación de médicos de hospitales públicos. Se fueron hasta la Conmebol, donde “Pinocho” Peña fue para un acto oficial.

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Obviamente ni caso le hizo al personal de blanco. Pero cuando comience el periodo electoral presidencial, Alliana y su futuro vice les prometerán de todo a los médicos, con tal de captar votos.

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La ministra “ambu’a” tampoco quiere hablar con sus colegas. A esto le llaman “Paraguay gigante” o “vamos a estar mejor”.

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La “profesora doctora” de la “Corte de los Milagros” sigue con el cuento de la supuesta presión de los medios de comunicación, pero junto a sus colegas no se ocupan de temas graves.

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La mora judicial es insoportable y somete a la humillación a las víctimas que esperan justicia. Aquí dos ejemplos: luego de 16 años, un Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial ratificó la sentencia que condena a la ANDE al pago de una indemnización de más de G. 1.000 millones por la muerte de una persona por electrocución.

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La Corte puso un punto final a un proceso penal iniciado en el año 2019 por testimonio falso y producción de documentos no auténticos. ¡Qué lamentable!