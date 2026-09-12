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Lo peor que puede pasar es que después del pedido de informes al BCP, todo quede en el oparei.

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Eso solamente “pateará para adelante” el problema y hará que empeore. Ojalá lo tomen en serio.

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También se espera que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados trate con todo rigor la denuncia sobre intento de censura contra ABC por parte de una jueza.

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Las instituciones de la democracia están para defender los derechos fundamentales y no deben dudar cuando una autoridad pretende pisotearlos.

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Ya tenemos varias experiencias de cuando la justicia no actuó como debía y recibió una sanción internacional.

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Las autoridades políticas y judiciales de nuestro país deben ser conscientes de que cuando se atropellan derechos básicos ciudadanos, la imagen del país queda expuesta ante el mundo.

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En ese sentido también debe prestarse atención a la red desinformante que sigue vigente para atacar a todos los que el gobierno de Santítere considera enemigos.

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Los cartistas no se dan cuenta que con su accionar perjudican enormemente al país, además de violar derechos fundamentales de todos los paraguayos.

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Otra vez, Santítere fue reprendido públicamente por el Patrao por no ocuparse de solucionar la crisis del sistema de salud.

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Aparentemente, a Santítere y a su primer anillo les importa un comino el padecimiento de quienes concurren a los hospitales públicos.

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Ahora por fin salió a decir algo y según él nunca se invirtió tanto en salud y educación. El problema es que la gente se encuentra con que en los hospitales no hay suficientes médicos ni remedios.

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En cuanto a la educación, estamos en un cómodo anteúltimo lugar en América Latina en lo que se refiere al nivel de conocimiento de los alumnos y alumnas.

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Después de tres años de mandato, ya no sirve la cantinela de culpar al gobierno anterior porque con la falta de gestión más bien parece que iremos empeorando antes que mejorar.