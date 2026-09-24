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Su discurso en las Naciones Unidas no tiene nada que ver con la realidad nacional. Pura poesía sacada de la más artificial inteligencia.

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Seguramente los pocos que escucharon su exposición se habrán aguantado la risa. Hoy ya no le puede joder a nadie. Con un click ya se puede saber la realidad de un país.

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Basta con poner palabras claves: Paraguay-medicamentos-hospitales y te pinta de cuerpo entero el país.

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O buscar de la siguiente manera: Peña-sobres-Mburuvicha Róga... los resultados dejarán con la boca abierta a más de un mandatario.

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Si un cineasta llega a leer la información, se convertirá en una exitosa serie de Neftlix. O podría llamarse la película: “Todos los sobres del Presidente”.

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Otro film puede llevar como título: “El yerno”.

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Ayer El Tony ya salió a marcar de nuevo la cancha: Alliana-Baruja es la dupla, sentenció. Les “disparó” un “cañonazo” a los diputados que el martes intentaron hacerse de los “toros”.

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Es muy evidente la fricción entre senadores cartistas vs los gobernadores-Latorre’i.

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Ojo que “Pinocho” también tiene a un candidato para la dupla 2028.

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¿Qué pasará si el 5 de octubre Alliana no le elige a Baruja? En primer lugar, el “Patrao” va a interpretar como una desobediencia y le dará una “soberana patada” del movimiento.

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Dos exámenes va a rendir el país en estos días. Hoy la Justicia puede condenarle al exsenador cartista Hernán Rivas, quien en calidad de autor se burló de tres poderes del Estado y un extrapoder.

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Pero ojo que en calidad de cómplice está su movimiento “Horror Colorado”.

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Ahí está el segundo examen: la ciudadanía debe aplazarles en las elecciones municipales del 4 de octubre a los candidatos torcidos de este movimiento y otros que apañan este tipo de atropellos.

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Camilo Pérez es compañero de movimiento de Rivas, de Erico, Nenecho y otros “próceres”.