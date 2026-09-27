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Un grupo de seccionaleros “enquistados” en la Comuna capitalina se autodesignan representantes sindicales y en contubernio con Luis Bello, Latorre’i y Camilo quieren repartir favores a cambio de votos.

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Camilo, quien es el continuismo del impresentable “Nenecho”, alienta el contrato colectivo que va a aniquilar la Municipalidad de Asunción y a sus habitantes.

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El candidato cartista no se anima a decir que rajará a planilleros porque teme perder votos.

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“Horror Colorado” no quiere perder el poder de la administración municipal porque le sirve de base política para ubicar a planilleros, preferentemente de seccionales coloradas y familiares.

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De paso, mantener la superestructura administrativa que “desangra” financieramente.

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Ni hablemos qué tipo de licitaciones están preparando o cuántos desalojos para los “amigos bank” están en carpeta, luego de las elecciones.

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Cuentan los que saben que hay una “orden superior” de liberar el “ayudomí” esta semana porque los números no favorecen para nada.

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“Nenecho” anda muy preocupado porque Sole dijo que va a investigar hasta el último centavo que gastó al frente de la Municipalidad de Asunción.

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“El que nada debe, nada teme”, dice la frase original, modificada por un pensador contemporáneo de Ypacaraí.

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“Horror Colorado”, con el “extraño del pelo largo” a la cabeza, pone todas sus fichas en Rigo Chamorro, con el objetivo de sacarle de carrera a Yo Creo, apuntando directamente a Miguel Prieto, el líder de ese partido.

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Prieto es el “enemigo político” de “Horror Colorado”. Al “quincho” le asustan los números frente a Alliana, que se vio forzado a hacer un “abrazo republicano” con el “Patrão”, si quiere seguir teniendo vida política.

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La peregrina idea de crear el “peñismo” se quedó en la nada. De hecho que no tiene tropa, discurso ni carisma. Con el “ministro Villete” y otros no se van a ir lejos.

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La ciudadanía espera las disculpas de “Horror Colorado” sobre Rivas.