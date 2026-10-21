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Los disidentes y opositores forman fila para bajarles la caña a los excartistas y ahora “peñistas”.

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Ayer en Diputados fueron calificados de cuervos o yryvu, que es peor.

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Pero la connotación que le dieron es terrible: “Le comieron los ojos a quien les crió”. Durísimo.

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Con razón que el “Patrão” cerró su movimiento para que nadie utilice su plataforma política. Su mensaje fue algo así como: Véanse ustedes. Eso implica también el “ayudomí” que los correlíes te van a pedir durante la laaarga campaña electoral.

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Ni hablemos de cargos en la función pública.

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La gran teoría económica de “Pinocho” Peña es darles cargos a los “guapitos” que trabajan para el Partido Colorado y desprecia el esfuerzo académico de los jóvenes.

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“Pinocho” y Alliana son una especie de Tuco y Tico.

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“Pinocho” ya otra vez se quejó amargamente de las publicaciones que le descubren tal cual es. Dijo que según los medios el país “se incendia”.

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En realidad, el país se está faenando a gran escala y la plata pública peregrina hacia el banco de los cuates sin que el BCP diga nada. La pregunta que nadie responde es si el dinero de los contribuyentes sigue en el Paraguay.

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Si fueron a la tierra de los magiares a pedir socorro, es porque algo raro está pasando y no quieren contar.

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Hoy en el Senado se tratará otro pedido de informes al BCP sobre la fusión de Ueno Bank y Visión. Veremos quiénes se oponen y quiénes levantan la mano.

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El mapa de las bancadas en la Cámara Alta se movió, luego del abandono de los cartistas a su ex-“único líder”.

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Calladamente había sido que se hizo el cambio de comandante del REP, luego de la versión de otro supuesto caso de robo de sobres en Mburuvicha Róga.

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“Pinocho” intentó sin éxito ocultar el raje del coronel Julio Sosa. Ni siquiera hubo acto protocolar como siempre ocurre, lo que significa que fue castigado.