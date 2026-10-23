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Cuando comience la campaña electoral, se preocuparán de nuevo por la gente humilde y necesitada... pero solo en los discursos.

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Ayer Alliana promocionó en su red social un abrazo con “Tigre” Ramírez e intendentes de Canindeyú. Hubiese sido más útil para el país que lleven medio kilo de fideo o arroz para los damnificados.

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En ausencia de “Pinocho” Peña, Alliana tenía que estar al lado de los afectados por la crecida del río.

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“Pinocho” Peña está en EE.UU. atendiendo “incendios” e “inundaciones”.

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A su regreso veremos con qué cuentos nos viene. Seguramente dirá que somos “gigantes”, que hay un “nuevo Paraguay”, que la gente del exterior nos ve de otra manera, bla, bla, bla.

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Tarde o temprano ya sabremos lo que realmente está ocurriendo.

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El tour magiar fue un fracaso y se vio una drástica caída de los números. Lo peor es que habrá víctimas colaterales.

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El Congreso se cae a pedazos literalmente. Conste que es una construcción nueva, inaugurada en el 2003.

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Es un verdadero edificio rasti, que se fue agregando chapuceramente, según las administraciones.

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Presupuestan millones, hacen trabajos con personales de media cuchara y amplían cada vez más para ubicar a nepobabies, etc.

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El “negocio” es redondo porque seguramente ahora se anunciará de nuevo la reparación de la reparación. Obviamente con el “pecheo” internacional correspondiente.

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Encima que la situación económica del país está fea, vecinos de varios barrios de Asunción como Mbocayaty, Madame Lynch, Santístima Trinidad, Las Lomas y otros tienen que pagar vehículos taxis o vehículos contratados vía APP para viajar de un destino a otro porque la Línea 16 hace años dejó de funcionar.

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Esta es una de las “grandes herencias” de la administración cartista. No solo desaparecieron G. 500.000 millones sino también la línea de transporte público.

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Ojalá la fiscalía de “Mandrake” y luego la Diosa Astrea haga justicia.