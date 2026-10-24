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El “petroparty”, que le está saliendo también muy caro al pueblo paraguayo, parece que le va a arrastrar también a su “primera dama”.

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Debe estar preocupada la “Lady” porque tiene aspiraciones de llegar al Senado para el 2028. ¡Dios y los electores paraguayos no lo permitan!

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Veremos qué medidas le impone el juez en su audiencia del 6 de noviembre. Por poco menos, la extitular de Petropar del gobierno anterior ligó una condena de más de cuatro años.

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Ojalá que el respaldo político ya otra vez no deje impune esta clase de despilfarros del dinero público. Más aún si se registra una nueva suba de combustibles.

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El gobierno de “Pinocho” Peña está firmando acuerdos internacionales con EE.UU. que deben revisarse.

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El Congreso los debe analizar y la ciudadanía tiene que estar enterada en detalles. Pinocho debe cumplir eso de poner los intereses del país por encima de cualquier otra cuestión.

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Cuentan los que saben que el “Patrão” envió varios caballos de Troya al neomovimiento “SantiBanki”.

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O sea, tendrá noticias de primera mano de los pasos que dan los nuevos “líderes” de la ANR.

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Simpático lo que ocurrió con los dirigentes colorados de Canindeyú. Como es costumbre, fueron a llevarle su adhesión a Alliana...pero lo hicieron por separado.

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Primero fue el equipo de “Tigre” y luego de “La Madrina”.

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Alliana no tuvo otra opción de “gastar” dos tuits.

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Las bases coloradas están pendientes del resultado de la ñembo encuesta que están haciendo para conocer quién será el candidato a vice de Pedrito.

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Los correlíes ya saben que no serán Cesarito y Latorre-í. Y aquí se viene un éxodo hacia la disidencia.

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El diputado Alejandro Aguilera (ANR) anda muy preocupado por un solo banco y no por el sistema financiero. Llamativamente defiende a la entidad ligada al poder.

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Está esperando una nueva narrativa para contraatacar porque la última vez “se disparó al pie”.