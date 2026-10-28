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“Pinocho” Peña volvió a defender ayer a Ueno Bank. Ojalá que la misma conducta adopte también con las demás entidades financieras.

Por ABC Color
28 de octubre de 2026 - 01:00
ÑEE/28/10/2026
ÑEE/28/10/2026Caló, ABC Color

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Asoban reclamó justamente igualdad ante la ley y transparencia.

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“Pinocho” y sus “cuates bank” inclinaron la cancha. Hasta recurrieron al cantinfleo para eludir las preguntas del Senado al BCP de Carlos Carvallo.

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Cada vez más crece la preocupación ciudadana. No es poca cosa: US$ 855 millones de los fondos públicos y del IPS están depositados en el banco bien ligado al poder de turno.

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Un grupo de sindicalistas exigió ayer el inmediato retiro del dinero de los trabajadores y jubilados del IPS, que ronda los US$ 344 millones, a agosto de este año.

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En Diputados, varias voces siguen alternando el riesgo que representa esa exorbitante suma en una sola canasta.

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Sospechosamente el único que defendió de nuevo a Ueno Bank fue el diputado Alejandro Aguilera (ANR). Como mínimo es un fanático. Pero es muy curioso que descalifique la preocupación de Asoban.

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De más está decir que Aguilera le abandonó al “Patrão” para “fichar por el new cartismo o movimiento “SantiBanki”. Por lo visto no tiene apuros, a diferencia de los trabajadores y contribuyentes de este país.

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“Mandrake” llamativamente cajoneó una investigación contra “KachiBachi”. Ahora que saltó el caso de la senadora Zenaida Delgado (ANR, peñista), rápido dieron a conocer el tema.

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Cuentan los que saben que cerca de 300 funcionarios ingresaron al Congreso bajo su administración. ¡Dios mío! Con razón que no aguanta tanto peso el edificio.

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Hoy el Senado ya podría expulsar a Zenaida. Ayer, la hermana de la legisladora fue a “patotear” al Congreso. Lanzó duras acusaciones contra dos senadoras y una de ellas ya le iniciará un querella.

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Si la hermana le quiso ayudar, termina hundiéndola.

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Cesarito Sosa ya está haciendo maletas para “migrar” hacia la disidencia. Ya olió que Alliana prefiere a un “técnico”.

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Veremos cuántos gobernadores le siguen y cuántos se quedan con el movimiento “SantiBanki”, cuyo futuro depende de la onda verde.

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