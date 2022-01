Amigables con el medio ambiente

La naturaleza es sabia y cuando colapsa se expresa con volcanes, huracanes, tsunamis, ciclones y terremotos. En la década de los ochenta se habló del rompimiento de la capa de ozono por descuido nuestro y emitir elementos dañinos a la atmósfera. Sus consecuencias en cáncer de la piel fueron espantosas. Hace pocos años vinieron los cambios climáticos, otra vez originando varios desastres naturales. Esto repercute, lógicamente, en la salud y el deterioro de la calidad de vida en el planeta.

Una experta en medio ambiente que trabaja en la OMS (Organización Mundial de la Salud) señaló hace poco que la epidemia es resultado de esa agresión que realizamos contra la naturaleza. Y no deja de tener razón. La muerte de animales y plantas en incendios en Australia y en Amazonas, así como otras desgracias en distintas partes del mundo, no puede quedar como si nada. Tarde o temprano pagamos las consecuencias. Y nos ataca en algo muy delicado, justamente la salud.

Seguidamente pasamos a citar algunos cambios que se aconsejan llevar a cabo. Plantar árboles en todas partes del planeta para recuperar el oxígeno y equilibrar el ecosistema. La falta de lluvia que sufrimos ahora así como la invasión de mosquitos que corren de su hábitat, son dos productos de la deforestación salvaje. Urgente hay que reponer esos árboles para no sufrir catástrofes mayores. Se recomiendan cultivos con herbicidas naturales evitando los venenos mortales. Y dejar a un lado las manipulaciones genéticas con los seres vivientes.

Cada persona cuidará su comida, eliminando lo industrial y volver a cocinar en casa. Mucha gente se trasladará al interior para construir huertas y gallineros para el consumo. Beber agua potable y alcalina y respirar aire puro. Usar pañales de telas y reciclar las ropas, son dos cosas muy importantes. Menos plásticos o materiales no biodegradables. Lo desechable será eliminado así como los sobres de mayonesa y mostaza. No comprar más artículos que no necesitamos y llevar bolsas de telas en los mercados para las compras. Hacer abonos naturales con restos de verduras y evitar el uso de carbón en parrillas. Las comidas tienen que ser a vapor y al horno.

Son algunas reglitas de oro para incorporar de inmediato. Sacrificar algunas cositas para vivir más y mejor. Para salvar el planeta que nos hemos dedicado a destruir inconscientemente. Es la casa de todos y merece ser protegida. Si el planeta se enferma, nos enfermamos todos y vendrán más epidemias. Tal vez estemos a tiempo de evitar más sufrimientos y dolores. Tenemos que ser amigables y poner todos los esfuerzos para hacer los cambios. Es por el bien de todos...

