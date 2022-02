Salud mental y nutrición óptima

En su libro: “Nutrición óptima”, señala que si damos al organismo todos los nutrientes que necesita podemos ser más sanos, fuertes, inteligentes, resistentes, estables emocionalmente y con excelente humor. Olford asegura que un paciente enfermo, además de recibir ayuda psicológica, también debe cambiar su alimentación y su estilo de vida.

Ahora que hay tantas patologías como estrés, angustia, pánico, miedo y depresión, resultan muy útiles estos consejos. Y son muy beneficiosos si se llevan a cabo en la vida diaria. ¿Cuáles son esos alimentos para el cerebro?. Son cinco y los citamos a continuación: 1-glucosa. 2- grasas esenciales ni 3-aminoácidos. 4-fosfolípidos. 5-vitaminas y minerales.

Somos lo que comemos. Y no solamente eso. Sentimos, pensamos y actuamos de acuerdo a la calidad de las cosas que ingerimos. Por eso hay que cuidar que sean naturales o ecológicos, sin pesticidas ni otros venenos. No comer comida chatarra, frituras, hamburguesas, chorizos, carne, gaseosas, alcohol y los cuatro venenos blancos que son: harina, arroz, azúcar y sal. Elegir frutas, verduras, semillas, raíces y preparados caseros. Los ríos y mares sufren grandes contaminaciones por lo cual los productos de mar igualmente no son muy saludables.

El planeta, el aire, el agua, el suelo y los alimentos se hallan envenenados por lo que nuestra calidad de vida está deteriorada y allí vienen las enfermedades. Por la acidificación del suelo y su pobreza, hay carencias de minerales como el zinc, el magnesio, el selenio y el manganeso. Estas faltas solo podemos llenar con suplementos. Igualmente contamos con opciones como antioxidantes, super vitaminas, omega 3, 6 o 9, enzimas y multiminerales.

Además de la correcta alimentación necesitamos más cosas para obtener una salud física, mental y emocional. Las terapias sencillas y baratas están al alcance de la mano. Son algunas de ellas. Desintoxicar el cuerpo de residuos y metales pesados. Hacer ejercicios físicos. Dormir bien y lo suficiente. Beber mucha agua alcalina. Tomar regularmente baños de sol. Pasear por un bosque. Meditar. Escuchar música. Leer poesía y libros de autoayuda. Abrazar, amar, besar y acariciar. Respirar aire puro y alejarse del estrés

Amar la vida es lo primordial y para ello hay que sacar fuerzas y voluntad del interior de uno mismo. Nadie dice que estamos pasamos bien en estos momentos. Pero esa es la razón principal por la que debemos cuidarnos en todo sentido. Somos vulnerables y nos encontramos expuestos a toda clase de riesgos y peligros. Proteger el cuerpo y el cerebro es la clave. Tener actitud positiva, que muy pronto saldremos de este problema. Adquirir conciencia y ser responsables ante esta situación que atravesamos. No caer en el miedo, la depresión y la angustia. Sacar lo mejor que llevamos adentro, nos dará la luz y la esperanza para encontrar el camino y salir adelante.

Blila.gayoso@hotmail.com