El “presunto” pistolero

Esta duda particular surge desde el momento en que la Policía ha presentado a: los posibles narcos implicados, al posible proveedor del arma y a 12 policías que “escondieron el automóvil” de un camarada investigado.

También están presos los dos policías que adulteraron los datos de un acusado de narco en la base de datos unas 27 veces. Asimismo, dijeron haber detenido al chofer del presunto asesino de Ja’umina. En la lista ya solo faltan el perro, el gato y el loro... pero el presunto implicado no aparece está identificado pero aún prófugo.

¿A qué pez gordo encubren? El joven sindicado como presunto asesino está prófugo desde hace dos años. Pero resulta que fue un policía el que supuestamente lo trasladó desde Pedro Juan Caballero hasta el Anfiteatro José Asunción Flores.

Dijeron que el joven estaba festejando su cumpleaños 18 en el Festival. Luego dijeron que el “sólo entró para perpetrar el atentado”. ¿Cómo tienen la certeza de eso? Esta investigación tiene demasiadas contradicciones y sugiere que en esta supuesta “guerra de narcos” la Policía está metida hasta la maceta. ¿Cómo es posible que un sospechoso que estuvo prófugo dos años de las fuerzas del orden ahora aparezca y al final se sepan sus movimientos al detalle?

Es evidente que están tratando de ganar tiempo para maquillar la situación en la que todo puede ser posible: desde que el sindicado como asesino haya ido ahí por encargo y encubrimiento de la propia policía hasta que lo estén apretando para que no cante y diga su verdad por lo que están “trabajando” para convencerlo “amigablemente” de que no comprometa a nadie conocido y de nombres de los “enemigos”. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

mescurra@abc.com.py