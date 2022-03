Juegos tóxicos en las relaciones de pareja

Complicación 1: está estructurada en una complejidad doble, donde tanto el que y el cómo (el contenido como el estilo relacional) son el problema. Son parejas que no poseen un pronóstico alentador, dado que se dan pocas opciones para encontrar un umbral de acuerdo. Las irreconciliables diferencias son tales porque el estilo conversacional está soportado en rivalidades, descalificación y competencia, razón por la cual, la convergencia es utopía.

Complicación 2: sostenido por una complejidad simple, donde el contenido que se transmite no es problemático, pero sí el estilo relacional. Son esas parejas que después de escucharlos discutir, nos preguntamos ¿porqué están discutiendo si están hablando de lo mismo? Poseen convergencia en sus puntos de vista acerca de diferentes aspectos de la vida, pero un estilo relacional confrontativo lleva a escalar simétricamente de manera frecuente haciendo honor a la alegórica frase que dice No se de que se trata, pero me opongo.