Afilando las uñas

No se concibe una democracia sin el libre juego democrático. Esto es, en libre competencia, en igualdad de condiciones. Parece una obviedad decirlo, pero no lo es tanto, atendiendo a la impronta en la “forma” de hacer política en nuestro país, donde no es precisamente ese “libre juego democrático” el que define candidaturas al interior de las organizaciones partidarias.