“Amanecé en el banco ‘Keisi’” e Indi

A causa de que el Indi es incapaz de lograr que se realice la medición de las fincas del lugar para determinar si los terrenos reclamados por aborígenes de la zona son los que compró para ellos dicha institución, hace una semana un grupo de unos 50 nativos atacó a una de las familias asentadas en el lugar y que tiene título de dominio expedido por el Indert hace bastante tiempo.

La solución depende de que el Juzgado en el que fue presentado el reclamo de mensura decida hacerlo. Pero como en Paraguay nada se mueve sin que se pida con vehemencia o se pague algún dinero, aquello no ocurriría. Por ende, está en manos de los funcionarios del Indi que haya avance. ¿Cómo hacerlo? La respuesta está en una actitud atribuida al entonces senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Jorge Oviedo Matto, de que solicitó (según audios filtrados) que una fiscala le haga un depósito de dinero para impulsar una denuncia en aquel organismo contra una colega contraria de ella (ABC 13/09/2019).

“Casse (se lee Keisi), amanecé mañana en el banco, yo te voy a solucionar, anína ejepy’apýtei (no te preocupes)”, es lo que decía aquel, quien tuvo que renunciar después.

Así como sugirió Oviedo Matto a “Keisi”, los funcionarios del Indi debieron “amanecer” frente al Juzgado que tiene que decidir la mensura de los terrenos de Itakyry hasta conseguir la diligencia. Si en un mes no la obtenían ya debían ser sustituidos.

En todas las instituciones públicas se tiene que trabajar con mucha persistencia para lograr resultados, no solo en algunas. Esa misma actitud debería existir para solucionar el dilema de las tierras de Marina Cue, del Mercado 4 que parece de cuarto mundo, la corrupción desenfrenada en Petropar e INC, etcétera. Deben ser ágiles no solo para recibir sus pagos y beneficios, anotarse para viajar gratis al exterior, usar bienes y fondos públicos, etc.

