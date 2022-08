Tipos de crianza

¡Cuánta responsabilidad implica el asumir la parentalidad! Cuantas ilusiones crean en los padres y madres, tantas que proyectan en los hijos los deseos de bienestar y de que puedan desarrollar una vida de felicidad. Aunque no son pocas las veces que los padres depositan en los hijos aquellos deseos no concluidos por ellos mismos, aquellos fracasos en los intentos de consolidarse, por ejemplo, profesionalmente. Es entonces donde presionan -tanto explícita como implícitamente- a los chicos para que estudien aquellas profesiones que ellos no pudieron concluir.