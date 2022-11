El educador popular Sócrates Magno Torres del Colectivo Paulo Freire expresó _”que las personas no quieren tener una posición política porque tienen un amigo que tiene una posición que no es la misma, entonces no quieren muchas veces confrotar. La neutralidad, la palabra neutralidad es muy confortable, es una posición política fuerte”.

Una puede ser feminista, educadora popular, reivindicar el peronismo, el progresismo o el izquierdismo, pero con actos que son desleales a los principios del feminismo; muchas veces vemos a la derecha no despegarse de sus principios porque saben que los identifica como tales.

También se puede hablar del derecho a la alimentación o ser parte de una organización que defiende los derechos humanos, pero con la práctica se expresan otras posiciones diferentes a las que uno/a dice defender.

En realidad, muchos y muchas practican la hipocresía antes que la solidaridad y el compañerismo. En todos los espacios hay complicidad y hay violencia. La lógica es la siguiente: mientras esta violencia o complicidad no afecta los intereses propios no importa el otro o la otra persona.

Si no se cambian las prácticas dentro de las organizaciones es imposible que prenda la confianza por los movimientos y partidos de izquierdas, que las personas se sumen a los espacios políticos para contribuir a transformar realidades o sencillamente plantearse como “el cambio que necesita nuestra sociedad”.

En espacios así, lo único que importa es perpetuarse en un pequeño grupo donde muchas veces no se incide en la política nacional, ni mucho menos en los trabajadores y trabajadoras; sino, sólo en sus pequeños grupos que por cierto están cada vez más divididos. Cada año se ve en la marcha, la alegría de subir a las redes sociales una selfi y mostrar lo “diversa” y “popular” que pueden ser. Sócrates decía “la empatía es una teoría, me quedo con mi empatía, en mi confort, es una posición política…”

El otro o la otra que no está en la misma línea, no importa. Mucho doble discurso y mucho que cambiar dentro y fuera de las organizaciones.

“No nos maltraten, y no se les maltratará. Respeten, y se les respetará. Al acero responde el acero, y a la amistad a la amistad”_ José Martí.