Hoy es nuestra oportunidad

A estas alturas, resulta difícil creer que los que están peleando con uñas y dientes por un cargo público sean realmente personas que anhelan servir al pueblo o que los motiva el afán de hacer algo por el prójimo.

Y no se trata de tener poca fe, sino tantas fechorías y despojos descarados de bienes públicos ha provocado esta falta de confianza al sector político de nuestro país. Es decir, no es en vano que ya no creamos en las promesas que nos derrochan cada vez que buscan votos.

Tal vez suena algo gastado, pero no podemos cansarnos de repetir que necesitamos aprender a votar, a elegir bien nuestras autoridades. A dejar de lado los colores y analizar qué propuestas tienen los candidatos para buscar mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

Alto Paraná, en particular, es uno de los departamentos más codiciados por los políticos, por la gran cantidad de votos en juego, por su caudal económico y, ni que decir, porque alberga una de las gallinas de oro: la Itaipú Binacional.

Varios municipios de este departamento fueron manejados, por décadas, por clanes con cuestionados manejos de los recursos públicos. Afortunadamente, se pudo lograr la alternancia en las ciudades más importantes del décimo departamento.

Sin embargo, no podemos bajar la guardia porque muchos de los miembros de esos clanes siguen activando en política, pescando por un cargo que los arrope de impunidad.

Ojalá no haya un retroceso en el décimo departamento, en el sentido de permitir que ciertos grupos políticos vuelvan a tomar fuerza.

No caigamos en la trampa y que no terminen vendiéndonos gato por liebre, pues si hay algo que nuestros políticos saben hacer muy bien es mentir de forma descarada para ocultar sus viles intenciones de echar mano a los recursos que pertenece a la ciudadanía.

Un error como este nos puede causar 5 años de padecimiento. Estemos atentos, cautelosos y seamos partícipes del cambio que necesita nuestro país pues, quejándonos desde las redes sociales, no producirá ninguna mejora.

Es nuestra oportunidad de tomar decisiones y de dar la moneda de cambio a aquellos políticos inescrupulosos.

tereza.fretes@abc.com.py