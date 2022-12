No a la impunidad

Si bien “Cesarito” –así como se lo conoce para diferenciarlo de su papá– contaba con la capacidad financiera para hacer frente a la maquinaria oficialista e hizo su campaña con propuestas de desarrollo económico y generación de empleo a los jóvenes, lo concreto es que la mala fama de Noguera fue crucial para el resultado de las urnas.

Nunca antes los funcionarios públicos de los entes de Villarrica y el resto del Guairá fueron tan presionados como en los últimos años. Un posteo en Facebook podía significar la pérdida de un puesto laboral. Quién más o quién menos tiene un familiar, amigo o vecino colorado en la función pública que sufría las presiones y coacciones de Noguera y su séquito. En el cuarto oscuro lo castigaron.

Pero lo más destacable es que todos los guaireños somos conscientes de que el legislador controla la mayoría de las obras públicas de los municipios del Guairá, como también está metido en la distribución de almuerzo y merienda escolar. Su empresa Itapoty SA es la “favorita” de los intendentes colorados y liberales, pues si no le contratan a Noguera no reciben royalties ni Fonacide. Estas adjudicaciones no pasan por Contrataciones Públicas, son contratos directos o se blanquean a través de comisiones vecinales.

Lo grave y más perjudicial es que en cada uno de los 18 distritos del Guairá, tristemente se puede evidenciar cómo estas obras públicas enriquecieron y siguen enriqueciéndolo: son chapuceras, si es que existen. Éver Noguera se llenó los bolsillos con cientos de contratos públicos y dejó la construcción y la refacción de aulas, como también de empedrados, tinglados y pozos artesianos, entre otras obras, inconclusas, abandonadas, de pésima calidad o inexistentes en algunos casos.

Noguera y su estructura corrupta no cayeron. El diputado sabe que puede apuntar a un pacto de unidad y Honor Colorado necesita la estructura del oficialismo colorado para las elecciones de abril, donde Cesarito se enfrentará al candidato de la Concertación, Luis Silva.

El Abrazo Republicano no debe ser un abrazo de impunidad. Éver Noguera tiene que pagar por todo el daño que les hizo a los guaireños.

carlos.avalos@abc.com.py