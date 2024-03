Hasta ahora cuesta entender por qué; sigo esperando que alguien explique semejante injusticia. Sí, me parece una injusticia tremenda que una mujer como Eli se haya tenido que ir tan pronto teniendo aún tantos sueños por concretar.

Si bien este oficio a veces no nos da tregua, yo en estos días me tomé -voluntariamente y no- varios momentos para llorar. Lloré de tristeza porque perdí a una amiga, de angustia por el miedo que me da perder a alguien más, de rabia porque no puedo volver en el tiempo atrás para decirle a Eli lo valiosa que fue.

Creo que este proceso de asimilar la muerte nos debe empujar a reflexionar sobre cómo estamos aprovechando nuestra estadía en este mundo cada día más vertiginoso y dueño de nuestro tiempo. ¿Vale la pena vivir tan rápido?

A Elisa le gustaba mucho compartir con sus amigos; celebrar cumpleaños y cualquier fecha especial. En medio del trajín cotidiano de una productora de TV se tomaba el tiempo de organizar la típica “vaquita” para los bocaditos y cuando se podía, un buen asado.

Eli amaba la vida y la honró disfrutando de su profesión, festejando la amistad y amando profundamente a su hermosa Sami, alrededor de quien giraba toda su existencia.

Va a seguir costando mucho este proceso de comprender la pérdida. Lo único que nos queda es honrar a quien en vida fue una gran amiga, compañera y madre; y la mejor manera de hacerlo es conservando un feliz recuerdo de su paso por nuestras vidas.

Generalmente en estos espacios se espera que como periodistas hagamos un análisis más profundo de las noticias cotidianas, pero yo no podía en una semana tan simbólica como esta, dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a una persona, que sin saberlo y sin buscarlo, me enseñó tanto. Por eso me permito cerrar este artículo diciendo: siempre fue un placer compartir con vos, querida Elisa. Feliz día de la Mujer.