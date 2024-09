¿Qué hacemos con este problema?

Pero aquí, en nuestra realidad doméstica y cercana, tenemos las quemas de basuras, de ramas, hojas secas y pasto.

En este sentido, la Municipalidad de Luque sancionó la Ordenanza que prohíbe la quema de basura a cielo abierto y los vertederos clandestinos. Se pena con fuertes multas y/o denuncia ante la fiscalía en los casos más graves, además del compromiso de crear campañas de concientización sobre los efectos de las quemas. Hasta ahí podemos decir que son medidas acertadas y necesarias; sin embargo, siguen siendo totalmente insuficientes, considerando que la cobertura de recolección de basura deja muchas compañías fuera del servicio.

El manejo adecuado de la basura es un problema doméstico y global al mismo tiempo. El mismo requiere ser colocado en las agendas políticas para su tratamiento en todos los frentes que sean necesarios, ya que al mismo tiempo de combatir las quemas, que son tan nocivas, es urgente pensar en disminuir el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso, la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos desde las casas, en un trabajo coordinado con los recolectores de basura.

Sin embargo, lo más preocupante es la situación de los barrios y compañías que no cuentan con servicio regular de recolección de basura. ¿Qué opciones reales tienen los vecinos de estas zonas? En muchos casos, la quema de basura se convierte en la única salida, a falta de alternativas. Aunque las ordenanzas locales prohíban esta práctica, no hay una solución viable para quienes no tienen acceso a contenedores o rutas de recolección establecidas. Aquí es donde la política pública debe ir más allá de sanciones y comenzar a ofrecer soluciones prácticas, como la expansión de la cobertura de recolección y la creación de puntos de acopio.

Además, para muchas familias en Luque, el costo del servicio de recolección privado es inasequible, lo que agrava el problema. Esto lleva a cuestionar qué rol deben asumir las autoridades locales en cuanto a garantizar el acceso equitativo al servicio de recolección de residuos. Sin un enfoque integral, que abarque todas las compañías, seguiremos viendo quema de basura y contaminación, no por falta de voluntad, sino por falta de opciones. Este es un desafío que nuestras autoridades deben enfrentar de manera urgente si realmente queremos abordar la problemática de manera efectiva y duradera.

jazmin.jara@abc.com.py