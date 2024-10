Cartismo y globalismo

Esta gente hace jugar al cartismo el mismo papel que los conservadores ingleses ante el pueblo británico: Son los anestesistas que lo adormecen para que el combate al globalismo no sea eficaz y fracase. Grandes discursos, pero a la hora de la verdad, implementan la agenda globalista. Funciona como una auténtica quinta columna.

Sólo para remarcarlo: Globalismo es como se conoce al proyecto político de reemplazar la democracia por un Estado Corporativo mundial que el Foro Económico Mundial está llevando adelante desde hace tiempo. Para los mentirosos fascistas que dicen que esto es “conspiranoico”, les dejo aquí mismo el link del manifiesto de Klaus Schawb, “Gobernanza 4.0″: https://www.weforum.org/agenda/2022/01/this-is-what-governance-4-0-could-look-like/

No dudo de la autenticidad de las posiciones antiglobalistas constantes de muchos importantes referentes del cartismo, pero insertas en un grupo que a mi modo de ver está cómodo con el globalismo, solamente sirven para mover a equívocos a la población acerca de lo que al final se hace, que es consolidar al globalismo.

Destartalaron, desde el cartismo, la ley de transparencia de las ONG/OFSL para dejar impunes a estas entidades y permitirles seguir violando nuestra Constitución y nuestras leyes desde la más completa oscuridad; impusieron como única la hora de verano en contra de la ciencia, pero a favor del proyecto globalista; mantienen todos los “acuerdos” de gobernanza por las que las ONG/OFSL siguen imponiendo políticas públicas en nuestra República sin ni un solo voto del pueblo. Etcétera, etcétera.

Supongo que los globalistas del cartismo quieren que se crea que su complicidad con la agenda del Foro Económico Mundial les sirve para legitimar a su líder, Horacio Cartes, ante el actual gobierno de Estados Unidos y sus dependientes europeos, como legitimaron a Gotabaya Rajapaksa de Sri Lanka, pero eso sólo indica que realmente son cómplices militantes: Cartes no será legitimado por los globalistas mientras no garantice total obediencia, como Rajapaksa, lo que explica perfecta y suficientemente por qué las lamentables concesiones realizadas al globalismo no disminuyeron ni un ápice la campaña de deslegitimación que las ONG/OSFL realizan contra el edificio constitucional paraguayo.

Total obediencia, total sumisión, ni una cosa menos que eso, eso es lo que exigen y esperan las ONG/OFSL, aunque anden ahora disfrazadas de corderitos bonachones para engañar al pueblo paraguayo sobre la naturaleza totalitaria, enemiga de la transparencia y represiva de su proyecto político.

Nuestro país necesita una fuerza política verdaderamente antiglobalista, nacionalista. El cartismo y la Asociación Nacional Republicana tienen adentro gente que no lo desea. Y obviamente la “oposición” tampoco lo desea. Estamos entrampados los paraguayos.

