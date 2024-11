Si yo fuera diputado

Más allá de que sean de partidos o movimientos con los que tenemos o no afinidad, como también al margen de que por diferentes razones nos caigan mejor o peor, la gestión de la Cámara de Diputados es lamentable, y en esto coincidimos todos. Lo que no es poco decir en un país con enormes cismas, de orígenes tanto remotos como de data no tan larga.