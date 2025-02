El camino hacia la prosperidad

Navegando por las redes sociales encontré recientemente un mapa que muestra todos los países con un PIB per cápita superior al de Polonia en 1990 y en 2018. La diferencia era asombrosa. Mientras hace 35 años había bastantes países de este tipo no solo en Europa, sino también en Sudamérica, Asia y África, con el paso del tiempo su número iba disminuyendo considerablemente. En 2018 ya no había ningún Estado sudamericano o africano que apareciera resaltado en el mapa.