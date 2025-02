A la agenda de la política no le importa la gente

“En la agenda política priman los intereses sectoriales y se olvidan de la agenda de desarrollo y de su promesa de trabajar para la gente”. Esto no es de ningún opositor, sino de la conservadora Unión de Gremios de la Producción. Año 2024, cuando el Quincho expulsó a Kattya González. Y sigue siendo actual. Al Gobierno lo maneja la política, y a la política no le importa la gente. Ergo: al Gobierno no le importa la gente.