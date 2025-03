Fiscalía General da lástima

Como muchas otras personas de buena fe, de alma sencilla, saludé en este mismo espacio la llegada de Emiliano Rolón. Le acompañaba unos antecedentes que hacían suponer que llevaría adelante la tarea de limpiar una institución sobradamente manchada; que la Fiscalía General del Estado sería el amparo y reparo de la justicia; que actuaría con independencia de los poderosos; que perseguiría al crimen organizado; que cumpliría, en fin, con el artículo 268 de la Constitución Nacional: “Velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales”. Nada de eso, salvo los casos que involucran a ladrones de gallinas. Los grandes, deja pasar a la vista de todos sin ningún pudor.

Dos hechos resumen su conducta: La apatía frente al asesinato del fiscal Pecci, en Colombia, y la libertad con que se movía Lalo Gomes. Con la difusión de sus actos, vemos su intensa actividad delictiva. Es imposible decir que de Gomes nada se sabía. La prensa brasileña se ocupaba con frecuencia de sus actos criminales. Un fiscal general responsable, honesto, se habría preocupado en averiguar la veracidad de la denuncia periodística. Como se vio después, resultó enteramente cierta. Incluso lo publicado quedó corto cuando salió a la luz pública los chats de Don Lalo. ¡Don Lalo! Era tal su influencia que el mismo Horacio Cartes le pidió favores. Una influencia que abarcaba poner de rodillas a jueces y fiscales sin que el fiscal general se diese por enterado. Y si estaba enterado –imposible que no lo estuviese- se hacía el desentendido.

Emiliano Rolón es el más parecido a Clotildo Giménez, fiscal general de la dictadura. En mayo de 1984 Radio Ñanduti sufrió la interferencia en sus transmisiones. Al respecto, Clotildo dijo a la prensa: “Sobre radio Ñandutí considero que son cosas o situaciones casuísticas, porque al final de cuenta el hombre necesita también cierta moderación y yo me he dado cuenta de que Ñandutí se ha moderado bastante. La libertad absoluta no existe. La ley misma, la norma justamente sale para moderar a la gente. Justamente lo de Ñandutí, como dice el señor Presidente, hay ciertas virulencias y el país también necesita mantener la paz, que no se confunda a la opinión pública”.

Esta cantinflada de Clotildo obedecía a un contexto político. Se estaba en dictadura y habría que justificarla de algún modo para mantener el cargo. Es lo que hace Emiliano Rolón, acusado por el sindicato de la Fiscalía General del Estado de que en la institución “reinan la tiranía, el despotismo y el chonguismo”. La secretaria general del sindicato, Carolina Palacios Guimaraes, en un “comunicado” afirmó que “el funcionariado siente ya un hartazgo hacia la gestión de Rolón. A dos años del nuevo capitán, no solamente estamos a la deriva, sino que ya entrando agua en el barco y muchos marineros desean que se hunda este deteriorado barco, cansados de tanta inequidad e injusticia”.

El “comunicado” del sindicato –publicado en los medios de comunicación- expresa la opinión generalizada que la población tiene del Ministerio Público.

Como era de esperar, salieron otros funcionarios en defensa de Rolón. Tal vez sean los mismos que amparaban las barbaridades de Sandra. Hay muchos profesionales del acomodo.

Parlamentarios decentes alzan su voz contra una situación que nos lleva a peores días, si todavía pueden ser peores. El gobierno busca inversión extranjera, que no viene, porque la corrupción, la narcopolítica, han asaltado las instituciones del Estado. Asustan a cualquiera que quisiera traer su dinero. El Ministerio Público es una de esas entidades. Es donde más se refleja el deterioro moral que debilita cada vez más nuestra democracia.

Es tan hondo nuestro problema que si Emiliano Rolón dejase el cargo le reemplazaría otro cartista, seguramente peor. La Fiscalía General del Estado da lástima.