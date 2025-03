¿Un feroz negociado?

Motivos para desconfiar son muchos de acuerdo a las noticias que nos acercan los medios de comunicación. Un empresario chino, que aparece con dos nombres distintos, compra los pupitres antes de que Itaipú hiciera la licitación. Una vez hecha, ha sido modificada de tal modo que ningún otro interesado pueda cumplir con las condiciones.

Los empresarios paraguayos reaccionaron enojados y frustrados. Con razón les pareció un deliberado y burdo intento de dejarlos sin la posibilidad de competir. Pero hay más: Se dio la espalda al producto nacional que puede cumplir sobradamente con las exigencias de pupitres escolares. No se trata, al fin y al cabo, de asientos para astronautas.

El presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay, José Huidobro, dijo que la compra de pupitres extranjeros, por 32 millones de dólares,”no responde a los intereses del pueblo paraguayo, afecta el desarrollo industrial y la generación de empleo”. Expresó también: “Estamos metiendo presión con nuestros comunicados y marcando nuestra postura, pero desconozco si esto (la compra) puede llegar a modificarse”. Es posible que ya nada se modifique. Al parecer, se trabajó mucho para que se llegara a la instancia de una adquisición por 32 millones de dólares. No cualquiera renuncia a semejante fortuna. Además, los aviones del empresario chino están a disposición del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que los utiliza como suyos. ¿Todo gratis?

El Intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, califica como “el mayor robo de la historia en mobiliario en el Paraguay” Mencionó su intención de comprar los mismos pupitres por 22 dólares cada uno. La Itaipú pagó más de 100 dólares. Prieto responsabilizó de este escándalo al titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Zacarías Irún, según publicaciones periodísticas, arrastra ocho procesos que duermen en la fiscalía. Dormir en la fiscalía es morir. La mayoría de los procesos es por lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y otros que datan de los años 2018 y 2019. En esos años ejercía como Gobernador de Alto Paraná.

El senador cartista, Gustavo Leite –exministro de Industria y Comercio-pidió a Santiago Peña que deje sin efecto la licitación. Su argumento es: “Nuestra plata es ¿por qué vamos a darle a los chinos?. También el actual ministro de Industria, Javier Gimenez, expresó su reparo. Es lo que corresponde cuando se quiere defender la mano de obra paraguaya, tan necesitada siempre. Pero otras autoridades se inclinan –o le hacen inclinar con dádivas- por la producción extranjera en aquellos rubros que ofrecen los empresarios paraguayos.

En julio de 2023, antes de que asumiera el cargo, Santiago Peña había anunciado ya que Zacarías Irún sería el titular de Itaipú pese a los cuestionamientos señalados. No es de extrañar, entonces, que saliera en su defensa con un argumento disparatado: que los niños de las escuelas públicas tienen el derecho de pupitres mejores que las privadas. Sí, tienen derecho. Pero el problema en discusión no es ese. ¿Por qué la preferencia de un producto extranjero? ¿Por qué tanto dinero por unos pupitres que pueden conseguirse por menos precio y de marca nacional? ¿Por qué no se ayuda a los empresarios paraguayos?¿Por qué no se despeja la duda de que se trata de un negociado feroz?