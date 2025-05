Paraguay y Taiwán: el sistema HIS como ejemplo de cooperación internacional exitosa

Desde su implementación en 2016, la Misión Técnica de Taiwán, en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así como con otras instituciones gubernamentales como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, ha instalado el sistema HIS en más de 940 hospitales públicos en Paraguay, beneficiando a más del 70 % de la población. Esta herramienta digital ha transformado significativamente la experiencia tanto de los pacientes como del personal médico. Los historiales clínicos y las fichas de los pacientes se encuentran ahora en formato digital, lo que ha simplificado la gestión administrativa y mejorado la eficiencia en la atención. El director del hospital, con evidente orgullo, me contó que ya no se ven esas interminables filas desde la madrugada para pedir un turno, y que el tiempo de espera de los pacientes ha disminuido considerablemente.

El HIS también permite monitorear el horario de entrada y salida de los médicos, así como el número de pacientes que atiende cada uno. Esta transparencia no solo optimiza los recursos, sino que también refuerza la confianza de los ciudadanos en el sistema, asegurando que la atención sea más justa y eficiente.

Por otro lado, me complace saber que se ha mejorado el control sobre el uso de medicamentos. El sistema detecta cuando un paciente intenta utilizar la misma receta en diferentes hospitales, evitando posibles abusos o malentendidos. Además, los médicos pueden consultar en tiempo real el inventario de medicamentos, lo que les permite recetar solo lo que realmente está disponible. Esta gestión más eficiente ha permitido un control más riguroso, y el director médico puede supervisar el número de medicamentos que prescribe cada profesional, lo que ayuda a prevenir irregularidades y detectar posibles colusiones entre médicos y laboratorios farmacéuticos.

Paraguay y Taiwán han establecido como objetivo la implementación del sistema HIS en todos los hospitales públicos del país. Se espera que los datos recopilados a través de este sistema proporcionen una visión más clara sobre las tendencias y los problemas de salud que enfrenta la población paraguaya, lo que permitirá tomar decisiones informadas y desarrollar políticas públicas fundamentadas en evidencia.

Paraguay ha sido un aliado fiel de Taiwán, defendiendo siempre nuestra participación en foros internacionales. Este apoyo sincero y constante es profundamente apreciado por el pueblo taiwanés. En el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra del 19 al 27 de mayo, queremos aprovechar la ocasión para reiterar nuestra firme voluntad de participar activamente en la Organización Mundial de la Salud. Rechazamos de manera contundente la interpretación errónea de la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, que se utiliza por parte de la República Popular China para excluir a Taiwán de la OMS. Esta resolución no menciona a Taiwán ni otorga a China el derecho de representarlo en los foros internacionales de salud.

El éxito del Sistema HIS, que ha captado la atención de numerosas organizaciones internacionales, demuestra que este modelo puede replicarse en otros países de la región. Taiwán está listo para compartir su conocimiento y experiencia en el desarrollo del sector salud, con el objetivo de avanzar hacia la meta central de la OMS: lograr una salud universal, asegurando que nadie quede atrás.

*Embajador de la República de China (Taiwán) en Paraguay