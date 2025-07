Gobierno mitómano

En la última gestión, la del presidente Santiago Peña, se volvió costumbre para no decir requisito que los principales representantes mientan compulsivamente. Un territorio olvidado por tantos gobiernos como lo es Itapúa es doblemente golpeado por la esperanza quebrada y la inacción de nuestras autoridades. Lo más alarmante es que no solo se alaban con grandes logros inexistentes, sino que niegan una realidad de necesidad en el interior de nuestro país, que no está mejor.