Al tiempo que, de verdad, este acontecimiento significa toda una enorme alegría para este pueblo chaqueño, en contrapartida, es una verdadera lástima que, en pleno siglo XXI, en el mundo de la tecnología, tengamos que presenciar este tipo de eventos, dignos de una de las últimas poblaciones africanas.

Las autoridades deberían sentir vergüenza por la forma cruel en la que someten a su pueblo, abandonado a su suerte y sobreviviendo solo de pequeñas migajas. Ayuda esta, sin embargo, elogiada por sus leales los famosos salameros como si fuese la mayor bendición del Todopoderoso. Al fin y al cabo, todos los que pagamos impuestos somos, en parte, benefactores de estas ayudas.

Los bombazos que se produjeron en la comunidad, sumados a los rostros de alegría de los moradores, ponen de manifiesto lo importante que es para las familias de esta zona chaqueña contar con caminos, y ni qué decir si alguna vez estos se convierten en caminos de todo tiempo.

La posibilidad de tener un camino asfaltado que permita a estos pobladores desplazarse desde estos lejanos lugares, sin quedar atascados en el barro durante varios días, significa no solo acceder a una mejor calidad de vida, sino, por sobre todas las cosas, tener la esperanza de poder trasladar a tiempo a los enfermos hacia hospitales de otras regiones, atendiendo la precariedad sanitaria de esta zona.

Así las cosas, las personas de esta parte del país no piden tener un camino de todo tiempo solo para llegar a tiempo a un evento deportivo o musical, o tal vez por el mero placer de realizar un viaje, aunque eso no esté mal. El rostro de felicidad de estas personas, que festejaron la rehabilitación del camino, vale más que mil palabras para describir lo importante que significa la posibilidad de no quedar aislados.

Necesitamos que ese bombapú se produzca en cada parlamentario, sea este diputado o senador, para que la explosión ablande sus corazones de piedra y así tengan empatía hacia estos chaqueños. Solo entonces exigirán al presidente Santiago Peña que se decida a realizar el llamado a licitación para asfaltar el camino de 140 kilómetros hasta Fuerte Olimpo. Entonces, verdaderamente, el bombapú será a nivel nacional.

