Lo que voy a decir a continuación es mera percepción de turista, aunque confirmada ya por muchas visitas a este maravilloso país: Chile me parece muy demasiaso formal, todo es muy demasiado formal, desde Carabineros (Policía) hasta restaurantes; desde cuidacoches (incorporados al estacionamientio tarifado) hasta gerentes, todos operan con tremenda formalidad, al menos de buenas a primeras.

No digo que sea malo, digo que es muy distinto a nuestro país, donde todo es mas amiguero, más cercano, aunque, obviamente, no conozco nuestro país como turista. Prefiero el amiguismo nuestro, pero no digo que la formalidad sea mala.

Los paisajes del Sur de Chile no los tiene nadie. Creo que es realmente una impostura pretender que Europa, por poner un ejemplo, tiene lugares mejores. Teniendo el privilegio de conocer ambos, afirmo que Europa no tiene lugares mejores. Es puro snobismo de nuevos ricos. No estoy diciendo que Europa no tiene buenos lugares. Estoy diciendo que en América del Sur hay lugares iguales o mejores.

Los Andes, con sus picachos nevados, son de lo mejor del mundo. Esta región de los lagos chilenos esta poblada por gente nórdica que trajo sus tradiciones edilicias y culinarias.

La gastronomía, el folclore, los servicios, la conectividad, la infraestructura, permiten un disfrute epicureo del tiempo con la reserva, que señalé al principio, de la formalidad.

El lago Llanquihue está flanqueado por los volcanes Osorno y Calbuco y por serranías verdísimas (…) pareciera una zona normalmente ganadera con muchos “fundos” (lo que llamaríamos estancias), no sé si grandes o pequeños, pero todos maravillosamente verdes y algunos dedicados al turismo.

Chile es un país muy ordenado, hay una suerte de obsesión con lo correcto que regala una sensación de tranquilidad que parece mantenerse siempre independientemente de quien esté en el Gobierno: Me tocó disfrutar de este país con gobiernos de derecha y de izquierda y, no sé lo que piensan los chilenos, para los que venimos de afuera es una sensación muy agradable.

Las rutas son de primera, los servicios funcionan, supongo que los chilenos tendrán sus quejas, pero para los que venimos de Asunción, donde está tan deteriorada la calidad de vida, sabe a maravilla.

Sobre todo después de un buen pisco, que hace las cosas todavía más agradables. En fin, recomendadísimo para los que quieran disfrutar de bichos de mar, paisajes de película y buena gente.

