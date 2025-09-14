En Wikipedia se lee que “El diccionario de Sicología de la Asociación Americana de Sicología define la proyección como sigue: El proceso por el cual uno atribuye a sus propias características positivas o negativas, afectos e impulsos a otra persona o grupo… habitualmente un mecanismo de defensa en el que impulsos, factores estresantes, ideas, afectos o responsabilidades son atribuidas a otros. Por ejemplo, el mecanismo de defensa de la proyección habilita a una persona conflictuada sobre expresar rabia a cambiar ‘yo les odio’ por ‘ellos me odian’. Dichos patrones defensivos son a menudo usados para justificar prejuicios y evadir responsabilidad”.

Siempre según Wikipedia, fue el investigador Roger Mucchielli quien sintetizó primero el uso político del mecanismo de la proyección, estudiando entre otros al propagandista de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, en su libro “Sicología de la Publicidad y la Propaganda” y lo definió como “acusación en el espejo”. Los globalistas usan la técnica a discreción y con gran éxito.

Ellos acusan a los demás de realizar lo que denominan “discursos de odio” mientras, al mismísimo tiempo, promueven ideas prejuiciosas, erróneas, estigmatizantes y destructivas sobre los otros con la intención maliciosa de incitar a la cancelación (“linchamiento digital y censura”) de esos otros, e incluso para incurrir en la violencia. El propósito es sumar gente que participe en la cancelación y en la violencia.

Estas ideas prejuiciosas, erróneas, estigmatizantes y destructivas van, por ejemplo, desde atribuir a otros (en forma totalmente gratuita, sin prueba alguna ni mínimo fundamento) mensajes “misóginos y racistas” hasta acusarles de ser “infiltrados del enemigo para habilitar represalias del crimen organizado”, pasando por incurrir en “conducta agresiva que pretende normalizar la violencia” y así, sin solución de continuidad. Cada cierto tiempo, periódicamente, agregan una nueva falsedad a las anteriores.

Incluso llegan a pretender dar a expresiones del idioma (como el sustantivo castellano “carajo”, por poner un caso) alcances que no tienen ni en el diccionario ni en la semiótica.

Recién cuando se hace la síntesis de todo lo que dicen de a poco se adquiere la conciencia de lo muchísimo que los globalistas odian, de lo muchísimo que mienten y de lo muchísimo que quieren destruir lo que odian. Ansiedad por liquidar tienen.

Los agentes del globalismo, o sea los empleados por las agencias del Foro Económico Mundial para la consecución de sus fines, forman parte de la mayor maquinaria de apriete y represión que haya conocido la historia de Occidente para impedir que se escruten y se critiquen los planes y las acciones del Foro en cada país.

