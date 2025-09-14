Puente abandonado

Es que con la caída al agua de un camión que transportaba soja y cuyo conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo de gran porte, se pudieron observar con más detenimiento las condiciones en que estaba esa pasarela que tiene unos 35 años.

Barandas de seguridad desprendidas, en otros sectores se notaba que precisaban ser cambiadas, la junta de dilatación gastada, en otros puntos ya habían desaparecido y dejan peligrosos agujeros. Con el paso de vehículos por estos sectores se escuchaban ruidos que evidenciaban el abandono del puente.

La muerte del chofer Rubén Cubilla, cuya causa debe ser investigada, puso en evidencia las condiciones en que el puente de 1.300 metros de longitud se encuentra. Quienes utilizan habitualmente esta importante vía de conexión sobre el río Paraguay, cada vez más veían el peligroso deterioro que presentaba.

Cruzarlo cada vez más se tornaba peligroso, era hasta un desafío.

Concejales municipales de Concepción ya habían presentado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) varios informes de las condiciones en que estaba el puente Nanawa, además de pedidos para su mantenimiento. Lamentablemente nunca se tuvieron respuestas efectivas a esas inquietudes ciudadanas.

El jueves último se tuvo por fin la presencia de los funcionarios del MOPC quienes estuvieron realizando la reparación de las barandas que se habían desprendido con el impacto del camión que conducía Rubén Cubilla.

Pero los trabajos no solo deben quedarse en eso y la colocación de las juntas de dilatación, sino también se debe realizar un relevamiento de la estructura en sí. Ver cómo está bajo agua el hormigonado.

Ahora que se están reiniciando los trabajos para pavimentar, con hormigón, la ruta Pozo Colorado - Concepción, también se deberían realizar mejoras profundas en el puente Nanawa que es todo un símbolo para esta parte del país. Solo así estará acorde y responderá al tráfico más fluido que se tendrá sobre la pasarela.

