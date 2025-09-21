Yvoty Rape florece pese al abandono

Esta actividad se ha convertido en estos ocho años en un símbolo de lo que significa el trabajo comunitario y la perseverancia en Cabañas. No es solo una feria: es la prueba viva de que, con organización y sacrificio, las comunidades del interior pueden generar oportunidades, impulsar la economía y crear un espacio cultural y turístico que trasciende fronteras locales. Cada edición representa empeño de familias enteras que, con sus manos y su creatividad, ponen en alto el nombre de Cordillera.

Sin embargo, esta iniciativa, que debería ser acompañada y fortalecida por las instituciones del Estado, creció prácticamente a puro pulmón. Mientras se destinan millonarios recursos en otros sectores o en negociados que solo alimentan la corrupción, los productores de Cabañas siguen sin contar con infraestructura adecuada ni apoyo real para ampliar la feria y potenciarla como motor de desarrollo.

La ausencia del Gobierno es evidente. No se trata solo de falta de inversión en caminos, espacios feriales o logística, sino también de una política pública que valore de verdad a los pequeños productores, que son los que sostienen la economía en los momentos más difíciles. Basta recordar la pandemia, cuando fueron ellos quienes, sin descanso, siguieron produciendo y vendiendo sus plantas para que las familias pudieran encontrar en sus hogares un poco de esperanza y belleza en tiempos de encierro. Hoy, la feria podría ser mucho más grande, atraer aún más visitantes y generar mayores ingresos, pero se topa con un techo impuesto por la indiferencia estatal. El contraste es doloroso: mientras se malgastan fondos públicos en pagar favores políticos, en Cabañas una comunidad entera demuestra que con voluntad y esfuerzo se puede salir adelante, pero también evidencia cuánto más se podría lograr si hubiera un verdadero acompañamiento.

El Circuito de las Flores no solo embellece, también dignifica. Es una muestra de innovación, de amor por la tierra y de apuesta por un futuro distinto. Y es precisamente por eso que la crítica al Estado es inevitable: porque donde hay capacidad, creatividad y trabajo, la función de un gobierno responsable debería ser potenciar, no ignorar.

faustina.aguero@abc.com.py