El paraíso junto al río en crisis

Más de 1.800 familias registradas dependen de esta actividad, a las que se suman numerosos pescadores que ni siquiera pudieron renovar sus licencias, quedando fuera del subsidio de veda. Para ellos, la temporada de prohibición se transforma en sinónimo de hambre y desamparo.

En el horizonte aparece el proyecto Aña Cua como esperanza de reactivación. La ampliación de la represa promete un 10% más de generación energética, beneficio que compartirán Paraguay y Argentina. Sin embargo, su estancamiento y falta de claridad en la ejecución prolongan la angustia ayolense, que espera desde hace décadas un verdadero derrame económico.

La ausencia de políticas públicas firmes agrava la situación. Ayolas tiene recursos envidiables: río navegable, espacios verdes y energía abundante. Pero la promesa de instalar parques industriales, clave para generar empleo estable y diversificar la economía, quedó archivada como tantas otras ofertas electorales.

La defensa costera de Ayolas se ha convertido en una de las promesas más repetidas y, al mismo tiempo, más incumplidas por parte de los diferentes gobiernos. En cada periodo electoral, los candidatos traen nuevamente el tema a sus discursos, asegurando que esta vez la obra será una realidad. Sin embargo, una vez que las elecciones concluyen, el proyecto vuelve a quedar en el olvido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo que ocurre en Ayolas es el retrato de una desconexión estructural: la riqueza existe, pero no llega a la gente. Yacyretá ilumina ciudades enteras, pero no logra encender las oportunidades de su propia cuna. La solución no pasa solo por concluir obras, sino por repensar la gestión de recursos, garantizar inversión social y cumplir de una vez con la industrialización prometida.

Con el inicio de una nueva contienda electoral, vuelven las viejas promesas: trabajo, defensa costera, industrialización. El recuerdo del lema “Vamos a estar mejor” sigue vivo, pero la pregunta es inevitable: ¿quiénes realmente están mejor y quiénes quedaron peor?

Ayolas merece algo más que discursos. La última palabra la tendrá, como siempre, el pueblo en las urnas.

miguel.rodriguez@abc.com.py