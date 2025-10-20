La elección clave en el Este

Dirigentes colorados, locales y nacionales dan señales de que tendrían una derrota, aunque no lo admitan abiertamente.

En tanto, en filas del candidato de Yo Creo, Daniel Mujica, más que otras circunstancias hay alerta por la posibilidad de un fraude monumental que les saque la victoria.

El gran “problema” para los colorados en Ciudad del Este se llama “clan Zacarías”, cuyos integrantes dejaron un malísimo e indeleble recuerdo de malos manejos (para decirlo elegantemente) en su paso por la gestión pública en esa zona del país.

Justamente, muchos se extrañan de que hayan puesto a Justo Zacarías Irún como director de Itaipú, con los antecedentes que cargaba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al respecto, fuentes mismas del Partido Colorado señalan que la gran “virtud” del exgobernador altoparanaense es el de ser un conocedor de los tejes y manejes para facilitar millonarios contratos de “gastos sociales” a empresas y personajes cercanos al presidente Santiago Peña. Un ejemplo evidente es el, a esta altura, famoso ciudadano chino Long Jiang, proveedor de los pupitres a un costo de US$ 32 millones, que las denuncias señalan como escandalosamente sobrefacturados.

Es decir, en este caso, como en otros, Peña prioriza los “negocios” por sobre las conveniencias político-partidarias.

Si se cumplen los pronósticos de derrota para los colorados ¿quién cargará con la responsabilidad? Previsiblemente, los cartistas dirán que serán los de Añetete - Fuerza Republicana, quienes los excluyeron expresamente de sus actos proselitistas. En tanto, los disidentes colorados dirán que el culpable es el clan Zacarías y también la actitud de la Itaipú que en estos días solamente da respaldo económico a los operadores cartistas.

Lo cierto es que la eventual derrota puede traer importantes consecuencias con miras a las elecciones municipales de 2026 y las generales de 2028.

Aunque ya hay varias candidaturas lanzadas, todo puede enturbiarse en cualquier momento. El hecho que un candidato “de unidad” colorada pierda puede afectar la “concordia” en otros distritos y también para más adelante. El cartismo sigue además empeñado en encarcelar al líder de Yo Creo Miguel Prieto, pero las consecuencias serán impredecibles e inmanejables.

Como suele decirse: el escenario es interesante porque nada está definido.