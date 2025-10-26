¿Misericordia a quién?

Según el senador colorado Derlis Maidana, el presidente de la República Santiago Peña es víctima de un “ataque inmisericorde” por parte de los medios de comunicación.

Con eso, aludió a que los medios de comunicación han publicado, entre otras cosas, que el Presidente se hizo construir una casa de fin de semana (que según él costó más de un millón de dólares), así como la denuncia de su exempleada Luz Candado y su familia contra el mandatario por un despido que considera injustificado y exhibió, de paso, fotos y audios que revelarían manejos económicos muy poco claros de parte de Peña y su familia.

En vez de dar una versión seria y transparente sobre las publicaciones, como cabía esperar, el presidente se declaró víctima de intereses político-empresariales sin explicar nada.

Lo último que hizo al respecto fue actualizar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas dejando más dudas que certezas.

Eso sirvió para que, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se deshiciera en elogios a la honestidad del presidente, algo que nadie siquiera mencionó.

Sobre la presunta falta de misericordia de la que habló el senador Maidana y ateniéndose al significado de esa palabra en el diccionario, no se entiende por qué alguien debería compadecerse de una persona que tiene tanto poder y dinero.

El que realmente debería tener misericordia es el Presidente, quien recientemente reveló que no sabía ni el nombre del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), institución que debe velar por los derechos y el bienestar de las comunidades más pobres del país.

Tal vez, dando una interpretación muy forzada al término, podríamos compadecernos de alguien tan ciego que nunca se ubicó en su papel de presidente y que, lo más seguro, dentro de poco tiempo, terminará siendo recordada como una persona insensible, soberbia, incompetente y mentirosa.

